Diese Bilder dürften so manchen Royal-Fan zum Schmunzeln bringen! Ihre Prinzessin Mary (48) kennen die Dänen eigentlich nur topgestylt: So setzt die 48-Jährige stets auf elegante, aber modische Outfits sowie dazu passende perfekte Frisuren. Nun sind jedoch Aufnahmen aufgetaucht, auf denen mal nicht jede Strähne genau dort liegt, wo sie hingehört: Hier werden Prinzessin Marys Haare herumgewirbelt, was das Zeug hält!

Unter anderen Umständen hätte die Ehefrau von Kronprinz Frederik (52) bei der Eröffnung des Naturkraft-Erlebniscenters vermutlich wieder einmal einen supereleganten Auftritt hingelegt. Das wäre ihr mit ihrem schicken Outfit bestehend aus einem Leinenblazer, einer legeren Bluse, einer High-Waist-Hose und Espadrilles auch beinahe gelungen – hätte Mutter Natur ihr da nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht: In der dänischen Stadt Ringkoebing trieben an diesem Tag nämlich heftige Windböen ihr Unwesen, die sich erbarmungslos über Marys offene Haare hermachten! Fotografen hielten den ulkigen Moment fest: Lachend versucht die Brünette auf den Bildern, ihre umherfliegende Frisur in den Griff zu kriegen.

Ironischerweise passte Marys windiger Auftritt sogar ziemlich gut zum Thema des Tages. Wie der dänische Königpalast später auf seinem offiziellen Instagram-Kanal erklärte, behandelt das Naturkraft-Erlebniscenter, das seine Gäste zu "einem nachhaltigeren Verhalten" anregen soll, unter anderem das Thema Windenergie.

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary in Ringkoebing, Dänemark

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary in Ringkoebing, Dänemark

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary in Ringkoebing, Dänemark

