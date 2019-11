Prinzessin Mary (47) zeigt sich mal wieder gewohnt farbenfroh! Dass die Kronprinzessin von Dänemark keine Angst vor ausgefallenen Roben und knalligen Farben hat, ist kein Geheimnis. Immer wieder präsentiert sich die vierfache Mutter stilsicher mit absoluten Hingucker-Looks. Auch bei ihrem jüngsten offiziellen Auftritt waren mal wieder alle Blicke auf Mary gerichtet: Sie strahlte in einem knallroten Outfit mit coolen goldenen Glitzer-Stilettos!

Bei einem Gala-Konzert auf Schloss Fredensborg – dem Familiensitz der dänischen Royals – zeigte sich die 47-Jährige am Dienstag in einer roten, hochgeschlossenen Bluse mit langen Walle-Ärmeln. Dazu kombinierte sie einen farblich passenden Rock mit Glitzerapplikationen und eine kleine Clutch. Der eigentliche Eyecatcher an ihrem Outfit waren aber die glänzenden Stilettos im Golden-Metallic-Look. Auch Ehemann Prinz Frederik (51) warf sich für das Konzert richtig in Schale. Er trug einen eleganten dunkelblauen Anzug mit einer schwarzen Fliege.

Für das Konzert hat Mary offenbar einen ihrer Lieblings-Looks aus dem Schrank gekramt. Den Schnitt ihrer hochgeschlossenen Bluse trägt die Adlige in verschiedenen Variationen – aber immer in auffälligem Rot. In einem ähnlichen Outfit erschien Mary zum Beispiel im Sommer zum 800-jährigen Jubiläum der dänischen Nationalflagge.

