Bei dieser Mega-Stimme gerät selbst Pietro Lombardi (28) ins Schwärmen! Der sympathische Karlsruher, der im Jahr 2011 die achte Staffel der Castingshow DSDS gewann, ist heute ein supererfolgreicher Musiker: So landet jedes Jahr ein Mega-Sommerhit von ihm in den Charts – und auch zu seinen Konzerten eilen stets Tausende Groupies. Inzwischen sitzt der Sänger sogar neben seinem ehemaligen Mentor und Poptitan Dieter Bohlen (66) in der DSDS-Jury. Doch auch wenn Pietro schon einige Talente gehört hat, haute dieser Supertalent Sieger ihn jetzt total vom Hocker: Ricardo Marinello (31)!

Wer Pietro schon länger auf Instagram folgt, kennt dieses Szenario: Manchmal startet der 28-Jährige eine spontane Live-Session, zu der er dann mutige Fans einlädt, die in seinem Stream singen dürfen. So gelangte auch Ricardo in eine von Pietros Live-Stories – und flashte den Cappi-Träger derart mit seiner Opern-Stimme, dass der sich gar nicht mehr einkriegte. Weil der DSDS-Juror ihn offenbar nicht erkannte, stellte Ricardo sich dann schließlich vor, woraufhin Pie nur sagen konnte: "Ach krass! Deswegen kannst du so singen! Das erklärt einiges."

Zur Erinnerung: Ricardo gewann 2007 die allererste Staffel der deutschen Version der Castingshow – damals war er gerade einmal 19 Jahre alt. Bis heute ist der Tenor hauptberuflicher Opernsänger. Seine letzte Single "Perfect Symphony" veröffentlichte er erst in diesem Jahr. Erinnert ihr euch noch an ihn? Stimmt ab!

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / ricardomarinello_music Ricardo Marinello, Opernsänger

Ralph Orlowski/Getty Images Ricardo Marinello im "Das Supertalent"-Finale 2007



