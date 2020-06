Sieht so ihr TV-Comeback aus? Lori Loughlin (55) war in den vergangenen Wochen mit negativen Schlagzeilen in der Presse eher unangenehm aufgefallen. Aufgrund eines Bestechungsskandals muss die einstige Full House-Darstellerin für zwei Monate ins Gefängnis, eine gepfefferte Strafe zahlen und gemeinnützige Arbeit verrichten. Seit Kurzem kursiert allerdings das Gerücht im Internet, dass die Schauspielerin schon ihr Comeback in einer Realityshow plant: Ist Lori bald Star bei Real Housewives of Beverly Hills?

Auch Talkmaster Andy Cohen (52) hat von dieser Meldung gehört. Doch in einem Interview mit Radio Andy nimmt er den Spekulationen den Wind aus den Segeln. "Das stimmt nicht. Lori Loughlin ist ein sehr netter Mensch, sie wird eine Geschichte zu erzählen haben. Sie war immer freundlich. Wie dem auch sei, das stimmt nicht“, erzählt er offen.

Erst kürzlich verriet ein Insider im Interview mit Us Weekly, dass die 55-Jährige für ihre Zeit nach dem Gefängnisaufenthalt schon große Pläne hat. Laut der Quelle würde Lori "wirklich gerne auf den TV-Bildschirm zurückkehren". So stehe sie ziemlich optimistisch einem TV-Neubeginn gegenüber und rechne sich gute Chancen aus.

Anzeige

Getty Images Lori Loughlin im August 2019

Anzeige

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Anzeige

Getty Images Lori Loughlin, "Full House"-Star

Glaubt ihr, Lori wird nach ihrem Gefängnisaufenthalt ein Comeback feiern? Ja, mit Sicherheit! Nein, ganz bestimmt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de