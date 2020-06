Cedric Beidinger darf sich jetzt ein bisschen wie ein echter Promi fühlen! Vor rund einem Monat gewann das Fitnessmodel das Big Brother-Finale. Nachdem er häufiger in der Sendung auf der Abschussliste stand, sorgte sein Sieg für eine Überraschung. Nun ist der 26-Jährige wieder in die reale Welt zurückgekehrt und lebt ganz normal weiter, bis auf eine Sache. Im Gespräch mit Promiflash verriet Cedric nun, was sich genau nach der Sendung für ihn verändert hat.

"Ich werde hier und da erkannt, vor allem auf der Autobahn, beim Einkaufen oder wenn ich in der Stadt essen gehe", enthüllte Cedric nun gegenüber Promiflash. Das würde er auf jeden Fall genießen – besonders, weil man im Netz nicht immer allen Fans antworten könne, verriet der Mainzer außerdem. In seinen Augen würden viele sich aber nicht trauen, ihn auf der Straße anzusprechen. "Ich bin zwar kein Weltstar oder Promi, aber es fühlt sich sehr schön an", lautete sein Fazit.

Durch seinen Sieg bei "Big Brother" konnte der Muckimann aber nicht nur 100.000 Euro, sondern auch einige Follower gewinnen. "Ich habe damit nie gerechnet", erklärte er verblüfft. Mittlerweile hat der Rheinland-Pfälzer bei Instagram über 61.000 Abonnenten. Für ihn sei das einfach nur krass. "Es ist unglaublich, was man für eine starke Community da draußen hat", betonte Cedric.

Anzeige

Sat.1 Cedric Beidinger im Finale von "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Cedric Beidinger zum Finale von "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Cedric Beidinger im Finale von "Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de