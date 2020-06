Bei dieser Nachricht dürften die Köln 50667-Fans ordentlich gejubelt haben: Pia Tillmann (32) steigt wieder als Meike bei der Vorabend-Soap ein! Zur Erinnerung: Ihre Figur war damals mit Alex (Ingo Kantorek, ✝44) verlobt, doch 2014 erwartete die Zuschauer ein Schock – Alex' Ex verließ Köln, um ihre Freundin Alina für längere Zeit in London zu besuchen. Nach rund sechs Jahren kehrt sie bald in die Domstadt zurück. Die Dreharbeiten mir ihr haben schon begonnen. Im Promiflash-Interview verrät Pia jetzt, wie bewegend ihr Comeback ans "Köln 50667"-Set war!

"Mein erster Tag zurück am Set war sehr aufregend und emotional", betont die 32-Jährige. "Ich habe mich riesig gefreut, dass es nun endlich losgeht, und freue mich auch auf viele tolle Geschichten und Drehtage." Und wie war es für Pia, all ihre alten Kollegen wiederzusehen? "Das erste Aufeinandertreffen war sehr schön – wenn auch etwas komisch", schildert die Blondine. Warum? Aufgrund der aktuellen Krisenlage und der Abstandsregeln, die damit einhergehen: "Wenn man sich fünf Jahre nicht gesehen hat, würde man sich natürlich gerne auch umarmen", betont die Wahlkölnerin.

Ob es nach all der Zeit wohl schwierig war, wieder in ihre alte Rolle zu schlüpfen? "Ich weiß gar nicht, ob ich Zeit brauchte, wieder reinzufinden. Ich handhabe das spontan, und damit fahre ich sehr gut", verrät die Mutter eines Sohnes. "Ich freue mich jetzt, wieder Meike zu sein. Sie hat sich sehr weiterentwickelt." Mehr zu Pias "Köln 50667"-Comeback findet ihr hier.

"Köln 50667“ – montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, "Köln 50667"-Darstellerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de