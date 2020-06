Dakota Johnson (30) ist längst Teil der Familie! Im Herbst 2017 begann alles mit wilden Spekulationen: Chris Martin (43) und der Schauspielerin wurde eine Beziehung nachgesagt. Mittlerweile gilt dies als bestätigt, obwohl die beiden damit nie groß an die Öffentlichkeit gingen: Auch zweieinhalb Jahre nach den ersten Liebes-Gerüchten sind kaum Details über die Liaison bekannt – diverse Paparazzi-Aufnahmen lassen aber vermuten, dass das Paar immer noch sehr verliebt ist: Nun wurden die Turteltauben gemeinsam mit Chris' Kids bei einem fröhlichen Strandausflug erwischt!

Chris und Dakota lassen trotz ihrer Geheimniskrämerei keinen Zweifel daran, dass sie es ernst miteinander meinen. Kürzlich entdeckten Fans das Paar während eines Strandtages, den es mit Chris' Kindern Apple (16) und Moses (14), verbrachte: Bilder, die Augenzeugen aufnahmen, zeigen die vier mit Surfbrettern am Strand entlangspazieren, beim Beachball spielen oder beim gemütlichen Picknick in Begleitung von weiteren Freunden.

Aber nicht nur Moses und Apple kommen gut mit der Freundin des Coldplay-Frontmannes aus – auch dessen Ex-Frau und Mutter seiner Kinder, Gwyneth Paltrow (47), ist ein wahrer Dakota-Fan. So schwärmte sie nicht nur in diversen Interviews von der Shades of Grey-Bekanntheit, sie fuhr auch mit ihr in den Urlaub: Ende vergangenen Jahres verbrachten Chris, Dakota und die Kids die Feiertage in Aspen, zusammen mit Gwyneth und ihrem neuen Partner Brad Falchuk (49).

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen

Instagram / derekblasberg Gwyneth Paltrow und Dakota Johnson



