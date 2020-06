Die beiden sind einfach ein echtes Dream-Team! Im Netz versorgen Hailey (23) und Justin (26) ihre Fans regelmäßig mit zuckersüßen Clips aus ihrem Alltag als Pärchen. Hier ein Backrezept dort eine Runde Jenga, egal was die beiden gemeinsam machen, sie haben richtig Spaß dabei. Erst kürzlich filmten die zwei sich beim Backen von leckeren glutenfreien Dreifach-Schokoladenkeksen und begeisterten damit ihre Community. Auch auf den neuesten Schnappschüssen wird deutlich, die zwei lieben es einfach, zusammen etwas zu unternehmen.

Hailey und Justin legen sich gemeinsam beim Sport ins Zeug. Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Verliebten bei der Korbjagd vor ihrer Villa in Beverly Hills. Während der "Sorry"-Interpret mal wieder ohne T-Shirt auf dem Platz steht, hat Hailey deutlich mehr an. Mit Jeans und weißem Sweater ausgestattet zeigt das Model, dass sie auch in einem lässigen Outfit eine gute Figur macht. Während des Spiels tauschen sich die beiden Eheleute anscheinend regelmäßig aus. Ob der Popstar seinem Schatz hier ein paar Tipps in Sachen Basketball gibt? Eins steht fest: Die beiden haben anscheinend ein neues Hobby für sich entdeckt, was sie bestimmt wieder ein Stück näher bringen wird.

Wie sehr Justin in seine Hailey verliebt ist, machte er auch in seiner neuesten Story deutlich. Dort filmte er sich und seine Süße im heimischen Bett. Den kleinen Einblick in die Abendgestaltung der beiden kommentierte er mit dem Schlagwort "Lebenspartner".

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber und Justin Bieber im Juni 2020

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber im Juni 2020

Anzeige

ActionPress Justin Bieber und Hailey Bieber im Juni 2020 in Beverly Hills



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de