Kit Harington (33) wagt einen neuen Look! Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Jon Schnee in Game of Thrones bekannt geworden ist, wird nicht nur wegen seines Talents, sondern auch wegen seines Aussehens umschwärmt. Besonders seine dunklen Locken, die der Serienstar bisher mal kürzer, mal länger trug, gehörten zu seinem unverkennbaren Style. Doch eben diese Wellenpracht musste nun dran glauben: Kit trägt seine Haare jetzt raspelkurz!

Das zeigen nun aktuelle Paparazzi-Bilder, die Daily Mail veröffentlichte. Auf den Schnappschüssen sieht man den Briten bei einem Spaziergang mit seinem Hund durch London. Doch nicht der grimmige Gesichtsausdruck des 33-Jährigen ist der Blickfang der Fotos – sondern seine nicht mehr ganz so voll Mähne: Kit trägt auf den Aufnahmen einen schnittigen Buzz Cut – seine Haare sind nur noch ein paar Millimeter lang!

Im Interview mit Entertainment Weekly erklärte Kit 2018, dass er nach dem Ende der Serie ganz froh sei, den legendären Jon-Schnee-Style abzulegen: "Ich möchte etwas anderes machen und einen ganz neuen Look wagen. Ich muss Jon Schnee loswerden!"

ActionPress Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

Getty Images Kit Harington bei den Emmys 2018

Getty Images Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner und Isaac Hempstead-Wright



