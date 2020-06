Werden sie der neue Trödelprinz und die Trödelprinzessin? Seit nunmehr fast sieben Jahren flimmert das ZDF-Format Bares für Rares über die Bildschirme der Republik. Nun hat der Sender zwei außergewöhnliche Folgen angekündigt, die diesem Sommer ausgestrahlt werden sollen. Mit dabei sind zwei ganz besondere Verkäufer: Schlagersängerin Vanessa Mai (28) und Skirennfahrer Felix Neureuther (36). Die beiden wollen versuchen, zwei Raritäten zu Geld zu machen.

Wie das ZDF in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, soll der ehemalige Profisportler ein "kunstvolles Objekt" an den Meistbietenden veräußern wollen. Um welchen mysteriösen Gegenstand es sich genau handelt, wird in der ersten Sommershow am 22. Juli enthüllt. Die "Nur mit dir zusammen"-Interpretin wird gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Christa Vogel versuchen, ein altes Familienerbstück zu verkaufen. Die Spezialepisode mit der Musikerin wird am 19. August im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt.

Außerdem wurde in der Mitteilung verraten, dass beide Folgen an einer ganz besonderen Location gefilmt wurden: Auf Schloss Drachenburg im nordrhein-westfälischen Königswinter. Dort hat Gastgeber Horst Lichter (58) die beiden Promi-Trödler empfangen und sie dabei unterstützt, ihre Sammlerstücke in bare Münze zu verwandeln.

Getty Images Felix Neureuther beim Bayerischen Sportpreis in München im Juli 2019

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Urlaub im Februar 2020

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter im Februar 2017

