Sie genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Momentan könnte es für Sarah Harrison (29) wohl kaum besser laufen – die YouTuberin erwartet ihr zweites Kind. Die Fans werden dank Social Media auch regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und können sich über zahlreiche Updates rund ums Baby freuen. Auch jetzt entzückte Sarah ihre Follower aufs Neue und teilt eine Collage mit coolen Babybauchfotos!

Auf ihrer Instagram-Seite postet die baldige Zweifach-Mutter häufiger Bilder ihrer Babykugel. Doch ein aktueller Beitrag begeisterte die User ganz besonders: Sarah veröffentlichte eine Collage mit vier Schnappschüssen – und mittels der Aufnahmen wird klar: Sie fühlt sich offensichtlich pudelwohl in ihrer Haut. Obwohl sie ein Mädchen erwartet, hat sie für das Shooting nicht etwa ein rosa Outfit gewählt, sondern überrascht auf den Fotos in einem anderen Ton: "Blau ist meine Lieblingsfarbe", hält sie in dem Kommentar fest und unterstreicht diese Aussage durch ihr himmelblaues Kleid.

Obwohl Sarah mittlerweile von so einigen Wehwehchen geplagt wird, liebt sie es, schwanger zu sein. Und das fällt auch der Community auf. Die Münchnerin wird nicht nur mit Komplimenten überhäuft, sondern kassiert für ihren Post auch zahlreiche Likes.

Sarah Harrison, Influencerin

Sarah Harrison, Webstar

Sarah Harrison in der 30. Schwangerschaftswoche



