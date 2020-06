Sophia Cordalis ist ganz die Mama! Schon seit vier Jahren sind Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) Eltern. Über Tochter Sophia hält das Paar seine Supporter regelmäßig auf dem Laufenden. So konnte die Community ihr regelrecht beim Aufwachsen zusehen – und hat längst mitbekommen, dass die Kleine ihrer Mutter in so einigen Dingen ziemlich ähnlich ist. So zählt sie Rosa zu ihren absoluten Lieblingsfarben und startete selbst schon den einen oder anderen Schminkversuch. Doch nicht nur im Wesen gleichen sich Mutter und Kind: Dani bewies nun mit einem Kinderfoto von sich, dass Sophia ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist!

Mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag gewährt die Kultblondine den Fans einen Einblick in ihre Kindertage: Frech grinst die kleine Katze im T-Shirt und in einer Trainingshose in die Kamera. Da sie damals noch braune Haare hatte, könnten die kleine Dani und Sophia glatt als Zwillinge durchgehen! "Da bin ich ungefähr in Sophias Alter", ordnete sie den Schnappschuss zeitlich ein.

Zu dieser Aufnahme gibt es sogar auch noch eine kleine Anekdote. "Man beachte meine Fingernägel. Meine Mutter hat mir letztens erzählt, dass das viele andere Mütter total ka**e fanden, dass ich in dem Alter lackierte Fingernägel hatte", erklärte sie in der Bildbeschreibung. Damals habe man das "Gemotze" aber zumindest noch nicht im Internet ertragen müssen, gab Daniela die Worte von Mama Iris Klein (53) wieder. Die 33-Jährige scheint in solchen Dingen ebenfalls entspannt zu sein. "Und tada, ich lebe noch", zog sie ihr Fazit.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Kinderfoto von Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis



