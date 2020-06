Sie können die Finger einfach nicht voneinander lassen! Während zu Anfang die Glaubwürdigkeit der Beziehung von Michael Wendlers (47) zur blutjungen Laura Müller (19) noch angezweifelt wurde, dürfte mittlerweile auch der letzte Kritiker überzeugt sein: Ob in Liveshows, in der eigenen Doku oder auf Social Media – es wird geturtelt, was das Zeug hält! Regelmäßig versorgt das Paar seine Community mit Fotos, die sie knutschend, kuschelnd oder strahlend zeigen. Nun wurden der Wendler und die Influencerin besonders kreativ in Sachen Motiv: Sie legten eine Unterwasser-Pärchen-Session ein!

Klar, bei den hohen Temperaturen im sonnigen Florida lässt es sich im kühlen Nass wohl noch am besten aushalten. Und wenn sowieso gerade zu zweit im heimischen Pool geplanscht wird, kann man auch mal die Unterwasserkamera zum Einsatz bringen! Während eines Tauchgangs knipsten sich die beiden breit lächelnd. Mal frontal, mal lächelt der Schlagersänger Laura verliebt von der Seite an. "Kühles Wasser, heiße Liebe", lautete Michas passender Slogan zum Instagram-Posting.

Allgemein scheinen die Turteltauben echte Wasserratten zu sein. Erst kürzlich zeigten sie sich bei einer entspannten Spritztour mit dem Boot mit Wendler-Tochter Adeline Norberg. Die zukünftigen Eheleute haben sich nämlich ein eigenes, schnittiges Wassergefährt angeschafft.

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juni 2020 in Florida



