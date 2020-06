Lukas Podolski (35) befindet sich immer noch im siebten Himmel! Kürzlich feierte Poldi seinen 35. Geburtstag und kann in seinen jungen Jahren bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. 2014 bescherte er Fußball-Deutschland mit der Nationalmannschaft den Weltmeisterpokal. Aber sein größtes Glück hat der Sportler wohl privat gefunden. In seine langjährige Lebensgefährtin Monika ist der 35-Jährige offenbar noch verliebt, wie am ersten Tag!

Das bewies er nun mit seinem neusten Instagram-Beitrag. Mit "Wifey", was zu Deutsch soviel wie "Ehefrauchen" bedeutet, kommentierte der Fußballweltmeister den Schnappschuss, auf dem er sanft die Arme um seine geliebte Frau legt. Auf dem Foto tragen beide sommerliche Outfits und wirken herrlich entspannt. Mit flachen Sandalen und einem Blümchenkleid fühlt sich Monika wohl in den Armen ihres Gatten besonders wohl.

Seit Teenager-Tagen kennt sich das Couple bereits. 2011 heiratete der Weltmeister die gelernte Kosmetikerin schließlich. Sie feierten ihre Hochzeit sowohl in Köln als auch in Kamionna in Polen – das Land, aus dem das Pärchen gebürtig herkommt. Aus der Frucht ihrer großen Liebe ist 2008 ihr erster Sohn Louis geboren worden. 2016 folgte ein Schwesterchen namens Maya. "Sie sind mein Herzschlag", schrieb der zweifache Vater emotional über auf Instagram über seine Sprösslinge.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Ehefrau Monika im Jahr 2019

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Familie

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seinen Kindern Louis und Maya im Jahr 2020

