Sie hatten große Pläne für das Jahr 2020! Nachdem Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) Anfang des Jahres ihr altes Leben in Großbritannien hinter sich ließen, entschieden sie sich dazu, in ihrer neuen Heimat Los Angeles ein Charity-Projekt ins Leben zu rufen: Ursprünglich sollte die Wohltätigkeitsorganisation "Archewell" noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen – jetzt wurde aber bekannt: Der Start von Harrys und Meghans gemeinnütziger Vereinigung wird verschoben!

Das Ehepaar habe aber schon einen neuen Zeitraum festgelegt – der Launch sei auf nächstes Jahr verschoben worden, wie Telegraph berichtet. Diesen Entschluss sollen Harry und Meghan aufgrund der aktuellen Ereignisse gefasst haben. "Es ist absolut klar, dass sie [ihre wohltätige Arbeit] richtig machen wollen. Es hat keinen Sinn, die Dinge zu überstürzen", erklärte ein Insider über die Pläne der Eltern von Sohn Archie (1). Die Vereinigung Archewell solle zukünftig als eine Art Dachorganisation fungieren: So soll neben Selbsthilfegruppen und Bildungseinrichtungen auch eine Webseite zum Thema Wohlbefinden Teil des wohltätigen Programmes sein – die verschiedenen Einzelprojekte wurden aber noch nicht genauer bekannt gegeben.

Bis es soweit ist, wollen sich Harry und Meghan aber offenbar anderweitig für gesellschaftlich-relevante Themen einsetzen, wie beispielsweise für Geschlechtergleichheit und mentale Gesundheit. Gerade im Moment sei es den beiden wichtig, die Black-Lives-Matter-Bewegung und die Opfer der aktuellen Gesundheitssituation zu unterstützen.

