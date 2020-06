Auf den Social-Media-Profilen von Sarah Lombardi (27) ist es in den vergangenen Tagen recht ruhig geworden. Der Grund: Die Sängerin war im absoluten Umzugsstress und hatte mit ihrer neuen Wohnung alle Hände voll zu tun. Mittlerweile ist offenbar das größte Chaos beseitigt und die ehemalige Das Supertalent-Jurorin scheint endlich etwas zur Ruhe zu kommen. Die gemütlichen Stunden im neuen Heim genießt Sarah nun ausgiebig mit ihrem Freund Julian Büscher (27)!

In ihrer Instagram-Story erzählt die Kölnerin ihren Fans, dass der Umzug endlich geschafft ist und sie die erste Nacht in der neuen Wohnung verbringen wird. Und den allerersten Abend haben sie und ihr Julian offensichtlich auch in vollen Zügen genossen. Während sie zunächst in der Hängematte gemeinsam zu romantischer Musik kuschelten, stieß das verliebte Paar in der nächsten Sequenz mit einem prickelnden Getränk an.

Schon seit einer Weile hatte es Gerüchte gegeben, dass die Musikerin und der Fußballer womöglich zusammengezogen sind – doch offiziell bestätigt wurde das bislang nicht. Fest steht aber, dass die beiden in den vergangenen Wochen viel Zeit miteinander verbrachten und sich der Sportler hervorragend mit Sarahs Sohnemann Alessio (4) versteht.

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher bei einem Fußballspiel

Actionpress/ Ot,Ibrahim Sarah Lombardi beim Nutella Pop-Up Café Opening in Hamburg, August 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2019



