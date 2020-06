Macht der Free European Song Contest auch im kommenden Jahr der ARD-Version Konkurrenz? 2020 konnte der Eurovision Song Contest aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht in seiner ursprünglichen Form stattfinden. Die Fans des Musikwettbewerbs kamen dennoch auf ihre Kosten: Zum einen fand der ESC nämlich doch noch in einer abgespeckten Version statt, zum anderen rief Stefan Raab (53) den Ersatzwettbewerb #FreeESC ins Leben. Das Problem war nur, dass seine ProSieben-Version beinahe zeitgleich mit der ARD-Show im TV lief. Ob die beiden Formate auch 2021 die gleiche Sendezeit haben werden?

In einem Gespräch mit DWDL bestätigt der ProSieben-Chef Daniel Rosemann jetzt, dass der Free European Song Contest auch im nächsten Jahr stattfinden werde. Im gleichen Atemzug stellt er jedoch klar: "Aber wir werden dann nicht am Abend des Eurovision Song Contest in Konkurrenz laufen." 2020 sei dies nur durch unglückliche Abfolgen so geschehen: "Wir wollten eine Alternative bieten, da der ESC abgesagt war", verrät Rosemann. Tatsächlich wurde erst nach der Verkündung des #FreeESC auch über eine ARD-Alternative zum ESC gesprochen.

Der erste Free European Song Contest hatte im vergangenen April zahlreiche Zuschauer vor die TV-Bildschirme gelockt. Die dürfen sich 2021 offenbar auf eine noch spektakulärere Show freuen: "Der #FreeESC wird nächstes Jahr größer und internationaler. Es haben sich schon ein paar Sender gemeldet, die mitmachen wollen."

Getty Images Stefan Raab im September 2017 in München

Instagram / gpsmusik Kandidaten des Free Eurovision Song Contests 2020

ProSieben/Markus Morianz/Martin Saumweber Conchita Wurst und Steven Gätjen für den #FreeESC



