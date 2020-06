Katy Perry (35) strahlt nur so vor Schwangerschaftsglück! Aktuell befindet sich die Sängerin in einer mehr als spannenden Beziehungsphase: Sie und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Mittlerweile ist auch klar, dass sich das Promipaar auf ein kleines Mädchen freuen darf – und bis sie dieses in den Armen halten werden, kann es offenbar nicht mehr allzu lange dauern: Katy erfreute ihre Fans nun mit einem Update via Foto – und gab damit die Sicht auf eine regelrechte XXL-Kugel frei!

Auf den neuesten Instagram-Schnappschüssen steht die "Roar"-Interpretin vor malerischer Kulisse: Mitten in einer Wüstenlandschaft lässt Katy die Seele in einem Boho-Batik-Kleidchen baumeln, blickt verträumt in die unberührte Natur oder streckt auf einem zweiten Bild die Arme aus, während sie ihr Gesicht in die Sonne hält. Obwohl ihr Dress recht locker und gerade geschnitten ist, setzt es Katys Bauchwölbung bestens in Szene – und dabei fällt auf: Die ist mittlerweile beachtlich angewachsen.

Das sprang letztendlich auch den Followern direkt ins Auge: "Dein Babybauch ist größer als meine Zukunft! OMG", scherzte eine überraschte Userin. Und auch Katys wahrhaftiger Baby-Glow blieb von der Community nicht unkommentiert: "Strahlende Göttin" oder "Du strahlst wirklich", lauteten weitere, begeisterte Beiträge unter dem Posting.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, August 2019

Instagram / katyperry Katy Perry im Juni 2020

Instagram / katyperry Katy Perry, Musikerin



