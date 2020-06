Jennifer Aniston (51) und Courteney Cox (56) sind nach all den Jahren immer noch ziemlich gute Freunde. Von 1994 bis 2004 standen die beiden Schauspielerinnen für die Erfolgs-Serie Friends gemeinsam vor der Kamera und spielten nicht nur am Set Freundinnen: Die beiden Frauen verstehen sich auch privat blendend. Am Montag feierte Courteney ihren Geburtstag – und da ließ es sich Jen nicht nehmen, süße Geburtstagsgrüße zu hinterlassen.

In ihrer Instagram-Story gratulierte die "The Morning Show"-Darstellerin der dunkelhaarigen Beauty am Dienstag zu ihrem 56. Geburtstag – wenn auch etwas verspätet. "Ich wünsche diesem wundervollen Menschen alles Gute zum Geburtstag", schrieb Jennifer zu einem Bild ihrer Kollegin. Auf einem weiteren Foto sind beide Damen zu sehen. Das Geburtstagskind legt liebevoll den Arm um seinen Co-Star und Jen kommentierte den Schnappschuss mit "Ich liebe dich, CC".

Erst einige Tage vorher feierte Courteneys Tochter Coco Arquette einen ganz besonderen Meilenstein: Der Nachwuchs des "Cougar Town"-Stars wurde 16 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass postete ihre Mutter ein Throwback-Video, indem die kleine Coco in einem pinkfarbenen Kleid auf Schlittschuhen in einer Eishalle läuft. "Du bist meine kleine Eigenart des Universums. Ich liebe dich", kommentierte die Hollywood-Schönheit den Clip.

Instagram / jenniferaniston Courteney Cox, Schauspielerin

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Juni 2018

Getty Images Courteney Cox und ihre Tochter Coco Arquette im Oktober 2017



