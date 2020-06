Sie werden einfach viel zu schnell erwachsen! Courteney Cox (56) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin und TV-Ikone, sondern auch eine liebende Familienmutter. Zusammen mit ihrem Ex-Mann David Arquette (48) hat die Friends-Darstellerin eine Tochter – und diese feierte jetzt einen ganz besonderen Meilenstein: ihren 16. Geburtstag! Zu diesem besonderen Anlass hat Courteney einen niedlichen Throwback-Clip von ihrer Coco (16) geteilt!

Auf ihrer Instagram-Seite hat die 56-Jährige ihren Fans einen kleinen Einblick in die Kindheit ihrer Tochter gegeben und ein putziges Video veröffentlicht: Darin läuft Klein-Coco in einem pinkfarbenen Kleid auf Schlittschuhen in einer Eishalle umher und wirkt dabei überaus glücklich. "Alles Gute zum 16. Geburtstag Cocolo! Du bist meine kleine Eigenart des Universums. Ich liebe dich", hat die Hollywood-Beauty ihren Netz-Beitrag liebevoll betitelt.

Erst kürzlich sprach Courteney ganz offen über ihre Schwangerschaft und darüber, wie sie ihre Tochter im Kleinkindalter wahrgenommen hatte: "Absolut bezaubernd, neugierig... eigenartig", charakterisierte sie ihr Töchterchen. Mit dem letzten Merkmal hatte der Teenie anscheinend nicht gerechnet – grinsend kommentierte sie diese Aussage dann aber mit: "Du bist so nervig."

Anzeige

Getty Images Courteney Cox und ihre Tochter Coco Arquette im Oktober 2017

Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox' Tochter Coco Arquette in jungen Jahren

Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Coco Arquette mit ihrer Mutter Courteney Cox



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de