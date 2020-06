Kim Kardashian (39) feiert siebenjähriges "Mamaversary"! Für die Reality-TV-Bekanntheit sind die wilden Zeiten als Partygirl längst vorbei. In Kanye West (43) fand sie ihren Traummann und wurde mit ihm sesshaft. Mittlerweile hat das Paar vier gemeinsame Kinder und geht in seiner Rolle als Eltern vollends auf. Und in letztere schlüpften der Rapper und die Unternehmerin erstmals im Juni 2013: Die Erstgeborene North West (7) feierte jetzt glatt schon ihren siebten Geburtstag – und dazu gab es von Mama Kim eine niedliche Liebeserklärung!

Zum Ehrentag der kleinen Dame postete die 39-Jährige auf Instagram eine ganze Bilder- und Videoreihe, die North mal alleine, mal mit ihrer Mama, ihrem Papa oder auch ihren Geschwistern zeigen. "Herzlichen Glückwunsch zum siebten Geburtstag an mein erstgeborenes Baby North!", schrieb die Brünette im Posting – und wurde anschließend ganz melancholisch: "Ich kann nicht glauben, dass du schon sieben bist. Wahnsinn, wie schnell die Zeit verflogen ist! Du bist alles und mehr, wovon ich je geträumt habe! [...] Ich liebe dich bis zu deinem Alienplaneten und zurück", fasst Kim ihre Gefühle in Worte.

Wie sich das für den Kardashian-Jenner-Clan gehört, ließen auch die digitalen Glückwünsche anderer Familienmitglieder nicht lange auf sich warten. So teilte Tante Kourtney ebenfalls eine kleine Bilderreihe, die ihre Tochter Penelope Disick (7) mit dem Geburtstagskind beim Rumalbern zeigte. Und auch Oma Kris Jenner (64) ließ es sich nicht nehmen, ein paar liebe Zeilen zu veröffentlichen: "Du bist so kreativ und talentiert und witzig und lieb, und du hast das größte Herz. Was für ein Segen du bist, Northie", schwärmte beim Anblick einiger Familienfotos.

Instagram / kimkardashian Kanye West, North West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardahsian

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick und North West im Juni 2020



