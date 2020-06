Da hat sich so einiges verändert! Die YouTube-Stars Bibi (27) und Julian Claßen (27) haben neulich den Wunsch ihrer Follower erfüllt und eine Haustour in ihrer 500-Quadratmeter-Villa gedreht. Neben der riesigen Wohnfläche präsentiert das Pärchen sein eigenes Fitnessstudio, einen Wellnessbereich – inklusive Pool und Sauna – und eine Getränkebar, in der sie gerne Cocktails mixen. Doch so luxuriös lebt das Traumpaar erst seit zwei Jahren. Bibi und Julian zeigten 2013 noch ihre alte überschaubare Wohnung im Netz.

Auf Bibis YouTube-Kanal teilte der Webstar vor sieben Jahren eine fünfminütige Roomtour mit ihren Abonnenten. In der Dachgeschosswohnung entspannte das Duo in einem kleinen Wohnzimmer – mithilfe einer Leiter, die sich an der Decke des Zimmers befand, erreichten sie ihren Schlafbereich. Die niedrigen Decken machten es Julian schwer, im Raum zu stehen, da er so groß ist. Auch für ein Bettgestell reichte der Platz nicht aus, dafür legten die beiden einfach eine Matratze auf den Boden. Bibi freute sich damals über ihre "relativ große" Küche, in der jedoch ein Herd fehlte. Mit dem Arbeitszimmer und einem Bad war somit die vollständige Wohnungstour abgedreht.

In den letzten Jahren hat sich nicht nur die Wohnsituation des Ehepaares geändert – mittlerweile sind die Claßens schon zu viert. Neben Sohnemann Lio (1) ist auch seine kleine Schwester Emily der ganze Stolz ihrer Eltern. In ihrer jetzigen Villa bieten Bibi und Julian ihren zwei Kindern ausreichend Platz und einen großen Garten zum Spielen.

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily



