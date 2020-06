Hat Edin etwa in Sachen Frauen den richtigen Riecher? Der selbst ernannte "Löwe", der in der Are You The One?-Villa auf Frauenjagd geht, bandelte eigentlich schnell mit Laura Morante (29) an. Auch in der vergangenen Doppelfolge umgarnte er das It-Girl. Beim Spiel ergatterte er nun aber kein Date mit der Blondine, sondern mit Ivana Rujevic. Ob er in der Krankenschwester sein Perfect Match gefunden hat?

Das Duo sowie die zwei anderen Gewinner Juliano und Nadine erwartete ein Treffen mit einem Schamanen – und zwar mitten in der Wildnis. Hinterher folgten für beide Paare jeweils Gespräche bei Mondschein. "War ein tolles Date, ich durfte Ivana näher kennenlernen. Sie ist ein tolles Mädchen und mal schauen, was die Zukunft bringt", sagte Edin.

Dass es zwischen den beiden harmonieren würde, hatten wohl auch die anderen Kandidaten im Gefühl und wählten tatsächlich den Tattoo-Fan und die Brünette in die Matchbox. Leider wurden die zwei nicht mit einem animierten Herzen belohnt, denn sie sind kein Perfect Match. "Ich würde eher sagen, ich bin traurig. Ich habe echt gehofft, dass es eines ist", äußerte sich Ivana dazu.

