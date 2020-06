Steht bei Lena Gercke (32) schon bald der Entbindungstermin an? Seit Januar ist bekannt: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin erwartet mit ihrem Partner Dustin Schöne den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Immer wieder teilt die Beauty Fotos von ihrer Babywölbung im Netz und die Fans können ihrer Körpermitte regelrecht beim Wachsen zusehen. Jetzt gibt es erneut einen Schnappschuss, der nahelegt: Lena ist im Schwangerschafts-Endspurt!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Blondine auf einem neuen Bild ihre Rundung. In dem knappen, hautengen Kleid kommt ihr Bauch optimal zur Geltung und es ist deutlich zu sehen, wie prall er mittlerweile ist. In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich befindet und wann genau der errechnete Geburtstermin ihres Babys ist – darüber hüllt sich Lena nach wie vor in Schweigen und spannt ihre Follower so weiterhin auf die Folter!

Die rätseln schon seit ein paar Wochen wegen eines Posts der 32-Jährigen. Darin hatte Lena ihrer Mama folgende liebevolle Zeilen gewidmet: "Du hältst mir immer den Rücken frei! Ich werde mein Bestes geben, um meinen Kindern dasselbe zu ermöglichen." Dass sie nicht von einem Nachwuchs, sondern gleich von mehreren Kindern sprach, heizte die Gerüchteküche an: Einige Fans vermuteten, dass Lena Zwillinge erwarten könnte.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Juni 2020

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Mama



