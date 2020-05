Darf Lena Gercke (32) sich etwa über doppeltes Baby-Glück freuen? Mit dieser Nachricht überraschte die allererste Germany's next Topmodel-Gewinnerin Anfang des Jahres ihre Fans: Sie und ihr Partner Dustin Schöne erwarten ihren ersten Nachwuchs. Seitdem teilt die Blondine immer mal wieder Fotos ihres wachsenden Babybauches. Auf ihrem neuesten Bild ist ihre Kugel zwar nicht zu sehen – informativ ist der Post dennoch. Verriet Lena darin etwa, dass sie mit Zwillingen schwanger ist?

"Du hältst mir immer den Rücken frei! Ich werde mein Bestes geben, um meinen Kindern dasselbe zu ermöglichen", schrieb die 32-Jährige am Muttertag auf Instagram zu einem Foto von sich und ihrer Mama. Auf dem Bild stehen die beiden Frauen auf einer Meeresbrücke und schauen sich währenddessen tief in die Augen. Plauderte Lena mit der Pluralform etwa ganz nebenbei aus, dass sie aktuell mit zwei Kids schwanger ist – oder blickte sie einfach in die Zukunft und verriet damit, dass ihre Kinderplanung noch nicht abgeschlossen ist?

Diese Frage bleibt wie viele andere auch von der Beauty bisher unbeantwortet. Denn obwohl ihr erster Nachwuchs schon bald das Licht der Welt erblickt, behält sie selbst das Geschlecht noch immer für sich. Doch was meint ihr: Bekommt Lena wirklich Zwillinge? Stimmt ab.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Mama

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de