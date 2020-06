Nach ihrem Bauchnabel-Verschwinde-Trick dachte sich Anne Wünsche (28) wohl: jetzt erst recht! Die Zweifach-Mama gab erst kürzlich zu, dass sie einige ungewollte Kilos zugenommen hat und postete diese Woche schließlich ein Foto, bei dem sie scheinbar mit Photoshop nachgeholfen hat. Schließlich sah es aber so aus, als hätte es die 28-Jährige es mit der Bearbeitung etwas zu gut gemeint – ihr Nabel schien verschwunden zu sein! Mittlerweile hat sie sich dazu geäußert und legte jetzt noch einmal nach: Eigentlich hat sie gar keine Lust auf Retusche am eigenen Körper, aber so gut kann sie es dann doch!

"So, jetzt habt ihr Photoshop! Ich hab mir mal Mühe gegeben und tada, ich kann das wohl scheinbar doch: Bauch schmaler, Oberschenkel auch, Po größer, Haare heller und die Cellulite weicher gezeichnet", kommentierte Anne ein Bild von sich, auf dem sie oben ohne im Badezimmer posiert, das sie in zwei Versionen auf Instagram hochgeladen hat: Einmal das Original und einmal das von ihr geschönte Pic. Denjenigen, die ihr auch beim Bauchnabel-Foto schon vorwarfen Photoshop zu verwenden, denen entgegnete sie zudem: "Bevor ich mir etwas wegretuschiere oder größer mache, arbeite ich lieber daran und mache Sport. Aber solange diese Motivation noch nicht vorhanden ist, scheint es mich nicht so dolle zu stören!"

Dass sie eigentlich nichts gegen den Anblick ihres Körpers hat, bewies Anne erst Anfang Juni: Die Influencerin ließ sich ein beinahe lebensgroßes Gemälde von sich anfertigen, auf dem sie ebenfalls etwas leicht bekleideter zu sehen ist. "Ich finde dieses Bild so hammergeil!", freute sie sich zu der Anschaffung, die jetzt über ihrem Kamin im Wohnzimmer hängt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020



