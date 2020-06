Passt Wioleta Psiuk (28) in Alexander Hindersmanns (31) Beuteschema? Der Fitnesstrainer hatte im TV schon oft den Versuch gestartet, seine große Liebe zu finden. Der Lockenkopf nahm zwei Mal an Die Bachelorette teil und versuchte dann sein Glück bei Bachelor in Paradise – jedes Mal ohne Erfolg. Seine neue Partnerin fand er nun abseits der Kamera: Er ist mit der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin Wio zusammen. Doch wie sieht überhaupt Alex' Frauentyp aus?

Zumindest seiner Verflossenen Nadine Klein (34) kommt die Beauty optisch am nächsten. Die 34-Jährige lernte Alex 2018 bei seiner ersten Bachelorette-Teilnahme kennen. Mit ihr ging er nach der Show ein paar Monate gemeinsam durchs Leben. Nadine stach vor allem durch ihre natürliche Art hervor. Mit ihren No-Make-Up-Looks kam sie bei den Zuschauer besonders gut an. Auch Wioleta setzt auf weniger ist mehr und nutzt deshalb kaum Schminke. Auch die brünetten, langen Haare lassen eine gewisse Ähnlichkeit zu.

Ganz anders hingegen Gerda Lewis (27). Bei ihr war der Hottie ein zweites Mal in der Kuppelshow zu sehen. Die Influencerin ist mit ihren blonden Haaren und ihrer extrovertierten Art eher das Gegenteil seiner jetzigen Partnerin. Auch eine Beauty-OP ließ die Fitness-Loverin schon über sich ergehen. So ließ sie ihre Oberweite vergrößern. Hier kann sich auch Jade Übach (26) einreihen. Sie lernte der 31-Jährige im Paradies kennen und stand offenbar auf ihre Püppchen-Optik. Die Blondine ließ sich nicht nur die Oberweite vergrößern, sondern spritzte sich auch die Lippen auf. Außerdem ist sowohl Gerdas als auch Jades Körper mit Tattoos übersät.

Weder mit Gerda noch mit Jade führte Alex aber eine Beziehung. Sieht also ganz so aus, als habe Alex mit dem natürlichen Frauentyp etwas mehr Glück...

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2020

Instagram / jadebritani Jade Übach, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin



