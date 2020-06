Frischer Wind für den Köln 50667-Cast! Schon im März wurde bekannt, dass die Kölner Clique bald wieder größer wird. Denn: Nach rund sechs Jahren kehrt Meike-Darstellerin Pia Tillmann (32) zu der Vorabend-Soap zurück! Die Schauspielerin, die bis zuletzt noch in Krass Schule – Die jungen Lehrer zu sehen war, freut sich riesig über ihr Comeback – und auch ihre Fans können es kaum erwarten. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf ein bisher unbekanntes Gesicht freuen: Heute stößt ein neuer Charakter zu "Köln 50667" dazu!

Dies erfuhr Promiflash vom Sender RTL2 – und stellt euch nun die Beauty exklusiv vor: TV-Neuling Alena Nolte (21) wird heute Abend ihren ersten Auftritt bei "Köln 50667" haben, wo sie ab sofort den sexy Nerd Cleo Meister verkörpert! Cleo geht noch zur Schule und hat dort als absolute Intelligenzbestie keine Probleme mit den Noten, dafür mangelt es ihr aber an sozialen Fähigkeiten. Sie findet nur schwer Freunde!

Achtung, Spoiler! In zwei Mitgliedern der Kölner Clique findet Cleo dann aber schließlich Verbündete: Sie freundet sich mit Luca (Pascal Zadow, 22) und Oskar (Marcel Thorwesten, 21) an! Aus der Allianz, die die unterschiedlichen Charaktere notgedrungen in der Schule bilden, entsteht eine enge Freundschaft. Und wer weiß, vielleicht wird daraus sogar noch mehr?

"Köln 50667" – montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

© RTLZWEI /Magdalena Possert Alena Nolte als Cleo bei "Köln 50667"

