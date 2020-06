Jetzt geht es bei Sophie Turner (24) aber wirklich richtig rund! Schon seit Februar steht eine Frage zur Game of Thrones-Darstellerin im Raum: Erwarten die Schauspielerin und ihr Mann Joe Jonas (30) etwa ihr erstes Kind? Bis heute haben die zwei ihren Kindersegen zwar nicht bestätigt – das anfängliche Versteckspiel der Blondine gehört aber längst der Vergangenheit an: Mittlerweile zeigt sich die 24-Jährige ganz locker mit ihrer Wölbung in der Öffentlichkeit. So deutlich hat man ihr die anderen Umstände aber wirklich noch nie angesehen!

Neue Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Britin beim Schlendern durch die Melrose Avenue. Dabei trägt die werdende Mutter Schwangerschaftsleggings, die ihren Babybauch bis zur Hälfte umhüllen, und dazu ein Crop-top. Beim Anblick dieser Bilder dürfte eindeutig bestätigt sein: Der Jonas-Clan erwartet tatsächlich ein neues Mitglied!

Übrigens ist ebenfalls bereits durchgesickert, wie sich der werdende Vater um seine Frau und seinen heranwachsenden Sprössling kümmert: "Er bekocht sie, massiert ständig ihre Füße und ihren Rücken. Er überlässt ihr sogar die Fernbedienung, so dass sie all ihre Lieblingsshows gucken kann", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life.

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas, 2020

BG028/Bauergriffin.com / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im März 2020

Lies Angeles / MEGA Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner im März 2020



