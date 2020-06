Autsch, was hat Moritz Hans (24) denn da gemacht? Der deutsche Sportkletterer hat erst vor Kurzem sein tänzerisches Können bei Let's Dance unter Beweis gestellt – in dem RTL-Format schaffte er es am Ende sogar auf den zweiten Platz. Nun hat der Athlet allerdings keine guten Neuigkeiten mitzuteilen. Denn erst vor einigen Stunden schockte er seine Fans mit einem Foto von sich. Darauf zu sehen: Sein einbandagiertes linkes Bein!

Auf Instagram hat Moritz einen Schnappschuss von sich aus seinem Bett gepostet, auf dem sein komplettes Bein in Bandagen gewickelt ist. "Da steht man drei Monate Tanztraining und Ninja Warrior durch und dann beim Bouldern: Zack, Meniskus ab", erklärt der gebürtige Stuttgarter, wie es zu seiner Verletzung kam. Dank der schnellen ärztlichen Versorgung würde aber hoffentlich alles bald wieder verheilen. Ziemlich selbstironisch setzt er sogar noch den Hashtag "Sport ist Mord" unter seinen Beitrag.

Diese Blessur stoppt wohl vorerst auch Moritz' Pläne, seine ehemalige "Let's Dance"-Partnerin Renata Lusin (32) für Ninja Warrior Germany zu coachen. Denn wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, wird die Profitänzerin beim Promi-Special der anspruchsvollen Parcours-Challenge teilnehmen.

Getty Images Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance" in Köln im Februar 2020

Instagram / moritz_hans Moritz Hans in Stuttgart im Juni 2017

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Moritz Hans im Mai 2020



