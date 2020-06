Jetzt darf Moritz Hans (24) auch mal den Mentor raushängen lassen! Er war wohl die Überraschung der diesjährigen Let's Dance-Staffel: In dem Ninja Warrior Germany-Star schlummerte ein echtes Tanztalent – das durch Profi Renata Lusin (32) letztendlich so sehr gefördert wurde, dass der Sportler glatt den zweiten Platz belegen konnte! Jetzt, wo die harten Tanz-Trainingseinheiten Geschichte sind, darf Moritz nun in die Rolle des Lehrers schlüpfen: Renata nimmt am "Ninja Warrior Promi-Special" teil – und kann sich damit nun ganz kleinlaut Tipps von ihrem einstigen Schützling holen!

Die Profitänzerin will beim Wettbewerb natürlich ordentlich abliefern – und baut dafür auf die Unterstützung des Profikletterers. Das beweist nun ein Clip von RTL – der Sender begleitete das eingespielte Team beim Training für die anspruchsvolle Parcours-Challenge. Und vor der hat die fitte Brünette ganz schön Respekt: "Ich bin ja immer mit der Teamsportart aufgewachsen. Das ist zwar das kleinste Team der Welt – aber trotzdem ist man immer zu zweit", äußerte sie ihre Bedenken. Dass sie in der Show ganz auf sich selbst gestellt ist, sei ein komisches Gefühl. "Also, ich bin wirklich sehr aufgeregt", stellte sie trotz der Übungseinheiten beim Experten fest.

Moritz ist hinsichtlich seiner Schülerin aber optimistisch, dass sie gute Chancen hat, die sportliche Herausforderung bestens zu meistern. Schließlich bringt Renata als bewegliche Tänzerin hilfreiche Vorkenntnisse mit: "Also Rumba, allgemein Tanzen, ist gut für die Hüfte – die ist sehr wichtig, auch beim Ninja-Sport", klärte Mortz im Interview im Video auf. "Man schwingt sehr viel, es passiert sehr viel aus der Hüfte, und wenn die beweglich ist, geht natürlich mehr", zeigte er sich zuversichtlich. Ein Vorteil, den allerdings auch ein weiterer Teilnehmer hat: Auch Vorjahres-"Let's Dance"-Sieger Pascal Hens (40) wird im "Ninja Warrior"-Spezial zeigen, was er in Sachen Klettern und Co. so drauf hat.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profi-Tänzerin

Getty Images Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance" 2020

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Juni 2020



