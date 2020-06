Jetzt ist auch diese Frage geklärt: Wie sehen die Eheringe von Michael Wendler (47) und seiner Laura (19) aus? Nur einen Tag, nachdem sie ihre Ehe offiziell eingereicht hatten, gaben der Schlagerstar und seine 28 Jahre jüngere Partnerin sich nun in Florida das Jawort. Bisher teilten die frischgebackenen Eheleute nur eine Handvoll Schnappschüsse von der privaten standesamtlichen Zeremonie mit ihren Fans. Jetzt gibt es endlich mehr Details: Michael und Laura zeigen ihre Eheringe!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der "Egal"-Interpret das obligatorische Foto: Die Hand seiner Ehefrau liegt in seiner. So bekommen ihre Fans endlich einen guten Blick auf die brandneuen Schmuckstücke: An Lauras linkem Ringfinger steckt nun über ihrem auffälligen Verlobungsklunker ein dazu passendes breites Band aus Diamanten, das silbern eingefasst ist. Michas Pendant ist eher schlicht gehalten: Sein Ring ist ein klassischer, schnörkelloser, silberfarbener Männerring – vermutlich aus Weißgold. Darüber hinaus haben sich die beiden auf die Innenseite ihrer Schmuckstücke den Namen des jeweils anderen, sowie das Hochzeitsdatum eingravieren lassen, wie sie in der Doku Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet verrieten.

Insgesamt war der Hochzeits-Look vom Wendler mit einem schwarzen Anzug sehr klassisch gehalten. Überraschend war hingegen das Outfit seiner Frau: Laura heiratete ihren "Schatzi" in einem schulterfreien schwarzen Cocktailkleid – und war für ihre Verhältnisse ungewohnt schlicht gestylt.

Instagram / wendler.michael Eheringe von Michael Wendler und Laura

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura im Juni 2020



