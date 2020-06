Yeliz Koc (26) kann wieder aufatmen! Dass sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr wohlgefühlt hat, teilte sie zuvor mit ihren Followern. Der Grund für die Panik war ihr Bad, das von Insekten befallen war. Als Beweis filmte sie den Raum und zeigte die Decke, die tatsächlich von kleinen Fliegen übersät war. Nach einem Mini-Nervenzusammenbruch entschied sie sich, das Badezimmer vorerst nicht mehr zu betreten. Jetzt freute sich Yeliz über die Unterstützung eines lieben Helferleins, welches das Mitbewohnerproblem ganz einfach löste.

Nach einer kurzen Sporteinheit, die die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story teilte, begab sie sich wieder in ihr Bad. Und siehe da, die Wände sahen wieder makellos aus. "Ist es nicht schön, in ein sauberes Badezimmer zu kommen?", freute sich Yeliz. Für die Putzaktion bedankte sie sich bei einer ganz besonderen Person: "Meine Mama, meine Heldin war hier und hat alles sauber gemacht. Ich liebe sie!", schwärmte sie von ihrer Mutter.

Die Influencerin musste sich neulich erst mit einem anderen tierischen Notfall auseinandersetzen. Die Hundemama der englischen Bulldogge Luna machte sich Sorgen, nachdem ihr Welpe von einer Wespe gestochen worden war. Das angeschwollene Auge und die schnelle Atmung des Vierbeiners machten Yeliz so zu schaffen, dass sie den Notdienst anrief. Der Tierarzt gab ihr aber kurze Zeit später Entwarnung, worüber sie sehr erleichtert zu sein schien.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna



