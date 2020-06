Mario Götze (28) widmet seiner Partnerin Ann-Kathrin (30) rührende Worte! Am 7. Mai 2018 gaben sich der Fußballprofi und das Model im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Im Juni letzten Jahres feierte das Paar dann nochmals eine große Party auf Mallorca. Dieses Datum wählten die beiden auch als ihren Hochzeitstag aus. Zum diesjährigen Jubiläum ihrer Ehe teilte Mario nun ganz besonders emotionale Worte an seine Liebste!

"Sie ist das Licht in meinem Leben", schrieb Mario via Instagram und gratulierte seiner besseren Hälfte zum Ehejubiläum. Dazu teilte der Sportler einen Schnappschuss, auf dem die beiden in weißen Outfits liebevoll die Hand des jeweils anderen nehmen und völlig vertraut in die Kamera lächeln. Auch die Beauty ließ den besonderen Tag nicht unkommentiert. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Blondine mehrere Aufnahmen der Hochzeit und schwärmte: "Danke, dass du mich glücklich machst!"

Seit wenigen Tagen sind Mario und seine Ann-Kathrin auch stolze Eltern eines kleinen Sohnes. Am fünften Juni erblickte der Sprössling mit dem Namen Rome das Licht der Welt. Allzu viel gab die junge Mutter von dem Knirps aber noch nicht bekannt – lediglich Aufnahmen von seiner Hand, den Füßen und dem Köpfchen teilte die 30-Jährige im Netz.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Rome Götze, Sohn von Ann-Kathrin und Mario



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de