So verbringen Michael Wendler (47) und Laura (19) diesen besonderen Tag. Gerade erst überraschte das Pärchen seine Fans mit diesen schönen Nachrichten: Der Schlagersänger und die Influencerin haben sich das Jawort gegeben. Die beiden haben in Florida standesamtlich geheiratet und sind jetzt offiziell Mann und Frau. Doch wie werden die Turteltauben diesen Anlass feiern? Eine große Party wird es offenbar vorerst nicht geben.

Auf Instagram bestätigte die 19-Jährige die Hochzeit mit ihrem Liebsten. Dabei verriet sie ihren Followern auch gleichzeitig, was sie danach noch geplant haben. "Zur Feier des Tages führt mich mein Mann jetzt zum Essen aus", schrieb sie zu gleich mehreren Bildern des großen Tages, auf denen sie und Michael sich verliebt küssen. Die kirchliche Hochzeit mit ihrer Familie und den Freunden stehe noch aus, worauf sich das Paar sehr freue.

Dass die beiden so schnell Nägel mit Köpfen gemacht haben, dürfte für ihre Community ziemlich überraschend gekommen sein. Denn erst am vergangenen Donnerstag hatten die Beauty und der Musiker die Ehe eingereicht. Die Erlaubnis zur Eheschließung lag daher in den Händen der Ämter in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura im Juni 2020

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Wie findet ihr es, dass die beiden so ruhig feiern? Das ist doch romantisch! Ich hätte eine Party erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de