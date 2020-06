Was sich neckt, das liebt sich – diesen Spruch scheint sich Alexander Hindersmann (31) zu Herzen zu nehmen! Erst am Mittwochabend sorgte der zweimalige Bachelorette-Teilnehmer für den absoluten Liebes-Hammer: Der Gammelbyer und Bachelor-Finalistin Wioleta Psiuk (28) sind ein Paar. Das gaben die Turteltauben mit einem süßen Foto bekannt. Nun veröffentlichte Alex erneut ein niedliches Turtel-Bild mit seiner neuen Freundin – doch damit macht er sich auch über Wio lustig!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 31-Jährige am Donnerstag mehrere Aufnahmen, die ihn gemeinsam mit seiner Liebsten im Cabrio zeigen: Während der Bartträger vorne sitzt, nimmt Wio auf der Rückbank Platz – und hat da mächtig mit dem Wind zu kämpfen. Schlussendlich hilft sie sich mit einem Tuch auf dem Kopf aus und grinst so auf einem Foto keck in die Kamera. Und Alex? Der schreibt zu dem Bild ganz frech und mit drei ironischen Emojis: "Ist sie nicht schön?"

Die beiden ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten genießen aktuell ihren ersten Urlaub als Pärchen in Österreich. Wie Alex bereits im Netz verriet, können die zwei schon zu Beginn ihrer Romanze gar nicht genug Zeit miteinander verbringen: "Aus einem kurzen Treffen wurde ein Tag. Aus einem Tag die erste Nacht. Aus einer Nacht eine ganze Woche und jetzt der erste gemeinsame Urlaub!"

Hofer, Günter / ActionPress Alexander Hindersmann beim SWR3 New Pop Festival "Das Special"

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersman und Wioleta Psiuk



