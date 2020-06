Ein bekanntes Gesicht kehrt an das Set der beliebten Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht zurück! Julia Jasmin Rühle (32) alias JJ Sokolov hatte sich vor sechs Jahren entschieden, die Sendung zu verlassen. Der Grund für den Ausstieg sei damals ihre Tochter gewesen, und eigentlich hatte sie damit auch mit der Vorabendserie abgeschlossen. Hatte sie etwa einen neuen Job? Nun verriet JJ gegenüber Promiflash, womit sie sich die Zeit vertrieben und wie sie sich vor ihrem BTN-Comeback beruflich weiterentwickelt hat.

"Ich habe eigene Kosmetikprodukte und eine eigene Klamottenlinie rausgebracht", erklärte sie in einem Promiflash-Interview. Sie habe mehrere Sachen ausprobiert und sei auch in der Gastronomiebranche aktiv gewesen. Clubauftritte schienen auch ein wichtiger Teil ihres Alltags zu sein. "Also langweilig war mir nie", stellte die 32-Jährige fest. Als Influencerin habe sie sich ebenfalls einen Namen in den sozialen Medien gemacht.

Für Julia Jasmin sei jetzt die Entscheidung, wieder als Darstellerin durchzustarten, genau das Richtige: "Ich bin megahappy momentan, wieder dabei zu sein, nach einer so langen Zeit", gab sie glücklich zu. Besonders mit ihren beiden Kollegen Falko Ochsenknecht (35) und Fernando Dela Vega fühle es sich an wie noch vor sechs Jahren.

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle im Mai 2020

RTL II Fabrizio (Fernando Dela Vega) und JJ (Julia Jasmin Rühle) bei "Berlin - Tag & Nacht"



