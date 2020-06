So sieht man Lady Gaga (34) eher selten! Die Sängerin ist eigentlich für ihren Hang zu ausgefallenem Styling inklusive auffälligem Make-up bekannt. Die schrillen Looks und extravaganten Bühnenoutfits machten sie berühmt. Auch in Sachen Frisur probiert die 34-Jährige gern mal etwas Neues aus – ob Dreadlocks, Perücke oder knallige Farben, die Musikerin schreckt vor nichts zurück. Nun beweist Lady Gaga, dass sie auch anders kann und präsentiert sich ihren Followern ohne einen Hauch von Schminke.

Auf den ersten Blick hätten die Popdiva bestimmt nicht alle Fans erkannt – da muss man schon ganz genau hinschauen. Offenbar hat Lady Gaga so gar kein Problem damit, sich ihrer Community auch ganz natürlich zu zeigen. Auf dem Instagram-Schnappschuss schaut die "A Star Is Born"-Darstellerin ganz selbstbewusst in die Kamera. Nicht nur auf Make-up hat sie hier ganz offensichtlich verzichtet, sondern auch auf ein besonderes Outfit. Den privaten Einblick kommentierte die Songwriterin mit poetischen Zeilen: "Ich denke an die gesamte Welt und sende Liebe. Ich laufe im Kreis und denke manchmal darüber nach, was ich sagen will. Ich möchte sagen, dass ich euch liebe."

Dass Lady Gaga sich auch ohne Make-up wohlfühlt, bewies sie bereits im Februar auf ihrem Social-Media-Kanal. Mit einem natürlichen Selfie sorgte sie dabei für leichte Verwirrung bei den Fans. Die Augenbrauen der "Poker Face"-Interpretin waren so hell, dass sie kaum zu erkennen waren.

Instagram / ladygaga Lady Gaga im Mai 2020

Getty Images Lady Gaga im Februar 2020 in Miami

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Sängerin



