Hat Richard Heinze etwa schon wieder eine neue Freundin? Erst vor Kurzem gab der Köln 50667-Darsteller die Trennung von der ehemaligen Love Island-Kandidatin Melissa (24) bekannt. Ihr Liebesglück währte nur wenige Monate: Die beiden seien zu unterschiedlich und die Grundstruktur der Beziehung sei nicht besonders gefestigt gewesen. Doch jetzt scheint Richard eine neue Frau gefunden zu haben, mit der er seine Zeit genießt: Er war mit der Influencerin Caroline Einhoff unterwegs: Geht da was zwischen den beiden?

Eine Promiflash-Leserin will die Netz-Bekanntheit und den einstigen Temptation Island-Single gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen haben. Sie sollen sehr vertraut miteinander gewesen sein. Zudem haben die beiden in ihren Instagram-Storys Bilder desselben Frühstücks geteilt. Auf Caros Aufnahme ist sogar Richards Tattoo am linken Unterarm zu sehen – auf seiner wiederum offenbar ihr langes Haar. Wie die zwei tatsächlich zueinanderstehen, haben sie bislang aber noch nicht preisgegeben.

Doch bei einem Blick in die Kommentare, die die Fitness-Fanatikerin unter den Beiträgen des 23-Jährigen im Netz hinterlässt, könnte sich der Verdacht erhärten, dass die beiden ein Techtelmechtel haben. So schrieb sie beispielsweise "Ich freue mich auf dich" oder versah seine Bilder mit einem Smiley mit herzförmigen Augen, Emojis von Sternen und anderen Himmelskörpern.

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze im Juni 2020 in Thüringen

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff im April 2020

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze im Mai 2020 in Köln



