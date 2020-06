Ups, das war so bestimmt nicht geplant! Ashley Graham (32) ist dafür bekannt, in den sozialen Netzwerken immer wieder auch die nicht so schönen Dinge des Lebens zu zeigen: So präsentierte sie sich ihren Followern beispielsweise kurz nach der Geburt ihres Sohnes in Mama-Windeln. Denn mit ihren Posts will sie sich für mehr Realität auf Social Media einsetzen – so auch mit ihrem jüngsten Missgeschick: Dem Model brach ein Zahn ab!

In einem Instagram-Video zeigte Ashley, dass ihr einer ihrer falschen Zähne ausgefallen ist. Mit der für sie typischen Prise Ironie erzählte sie, wie es zu dem kleinen Unfall gekommen war: "Danke, Linda Graham, dass du die weltbesten Haferkekse backst und sie dann in den Gefrierschrank legst... und sich deine Tochter daran die Zähne ausschlägt!" Demnach war offenbar ihre Mutter "schuld" an dem kleinen Malheur. Ashleys darauffolgendem Lachanfall zu entnehmen, nahm sie die Situation selbst aber nicht allzu ernst. In ihrer Story postete sie kurze Zeit später, dass ihr der Zahn wieder angeklebt worden sei.

Von ihren Fans wurde Ashley für den Clip gefeiert. Viele von ihnen kannten das Problem: "Das ist mir genauso auch schon einmal passiert", kommentierte beispielsweise ein Follower. Influencerin Nicolette Mason hatte außerdem ein paar aufbauende Worte für die brünette Schönheit übrig: "Okay, aber Tatsache ist: Du siehst immer noch gut aus!"

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Januar 2020

Instagram/ashleygraham Ashley Graham, Juni 2020

Getty Images Ashley Graham, Model

