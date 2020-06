Lena Gercke (32) macht das sommerliche Wetter dieser Tage offenbar schwer zu schaffen! Im Januar überraschte das Model seine Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr Freund Dustin Schöne erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Inzwischen ist die Beauty im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen und trägt einen prallen Babybauch mit sich umher – doch genau der macht der Blondine nun zu schaffen: Lena wünscht sich eine kühlere Witterung!

"Ich habe mir noch nie kalte Tage herbeigesehnt, aber bei der Hitze quelle ich auf wie ein Hefebrötchen", klagte Lena jetzt auf eine äußerst humorvolle Art in ihrer Instagram-Story. Trotz eines kurzen beigen Sommerkleids scheint die Gewinnerin der ersten Staffel von Germany's next Topmodel ordentlich schwitzen zu müssen. Auch wenn die werdende Mutter den Sommer normalerweise gernhat, wird es für sie offenbar so langsam mal wieder Zeit für eine Abkühlung: "Viel zu heiß für mich", gestand sie.

Allzu lange muss sich Lena wohl nicht mehr mit dem XL-Babybauch durch den Alltag bewegen – schon bald dürften die blonde Schönheit und ihr Partner den kleinen Sprössling in den Armen halten. Wann genau der errechnete Geburtstermin des Babys ist, behielt das Paar bisher allerdings noch für sich.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Mai 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke, TV-Bekanntheit

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, Februar 2020



