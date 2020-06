Das war aber nicht sehr charmant! Dass Robbie Williams (46) den typisch britischen Humor besitzt, bekam vor allem seine Frau Ayda in den letzten Jahren häufiger am eigenen Leib zu spüren – so auch zu ihrem 41. Geburtstag, den sie kürzlich mit ihrer Familie feierte. Aber Robbie wäre schließlich nicht Robbie, wenn er sich nicht etwas Originelles für seine Liebste überlegt hätte: Das Resultat war eine Torte mit einer besonders schrägen "Liebeserklärung" darauf!

In ihrem gemeinsamen Podcast Postcards From The Edge sprachen Ayda und Robbie mit Alan Carr (44) und dessen Mann über kleine Gemeinheiten, die etwas Frische in den Ehealltag bringen sollen. Dadurch kamen sie auch auf Aydas Geburtstag zu sprechen: "Auf meinen Geburtstagskuchen schrieb er: 'Du bist offiziell die älteste Frau, mit der ich jemals Sex hatte'", verriet die Schauspielerin.

Außerdem hatten die Eheleute erst vor Kurzem in Sachen Sex noch etwas ganz anderes offenbart: Sie hätten sich darauf geeinigt, während der Zeit in Isolation von gemeinsamen Schäferstündchen abzusehen. Auch unsinnigen Konflikten wollten die beiden aus dem Weg gehen: "Ich glaube, wir haben eine gute Balance für uns gefunden, in dem wir keines von beidem machen. Kein Sex und keine Streitereien", erklärte Ayda gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field 2018 in England

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, März 2020

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de