Bei Are You The One? kam es zum feuchtfröhlichen Partnerwechsel! Eigentlich sah es anfangs ja so aus, als wären Ferhat (27) und Madleine für einander geschaffen. Zuletzt zeigte sich aber, dass der Kölner und die Drogistin einfach inkompatibel sind. Dafür hat die 27-Jährige nun Gefallen an Aleksandar Petrovic (29) gefunden und mit dem einstigen Love Island-Star ging es ordentlich zur Sache!

Auf der Hollywoodschaukel machte der Influencer der Go-Go-Tänzerin ein verlockendes Angebot. "Du bist eingeladen, mit mir zusammen in einem Bett zu schlafen", sagte er verschmitzt. Wenige Augenblicke später begaben sie sich tatsächlich ins Schlafgemach – nur geschlummert wurde hier ganz und gar nicht! Stattdessen konnten die Zuschauer eng umschlungene Körper, eine wackelnde Bettdecke und reichlich Gestöhne verfolgen. Kein Wunder also, dass Juliano gleich besonders fürsorglich um die Ecke kam und fragte: "Wollt ihr Gummis?" Die zwei verzichteten allerdings.

"Wir haben, ich glaube, 70 Prozent der Nacht gekuschelt", verriet Aleks hinterher im Sprechzimmer nur einen Teil der Wahrheit. Auch Maddi sprach nicht aus, was in den verbleibenden 30 Prozent der Zeit vor sich gegangen ist. Beim Anblick der befleckten Matratze kamen die beiden dann aber doch in Erklärungsnot. "Geschüttelt" bemerkte Juliano und hatte damit sofort verstanden, was wirklich zwischen dem Paar gelaufen war!

TVNOW Ferhat und Madleine, "Are You The One?"-Stars

TVNOW Aleks und Madleine

TVNOW Maddy und Juliano bei "Are You The One?"

