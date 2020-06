Sie gibt erneut einen Einblick in ihren Mama-Alltag! Vor knapp einem Jahr wurde das Familienglück von US-Komikerin Amy Schumer (39) und ihrem Ehemann Chris Fischer gekrönt: Ihr kleiner Sohn Gene David kam zur Welt! Seitdem scheint die hübsche Blondine in ihrer Rolle als Mutter vollkommen aufzugehen. Dabei lässt sie ihre Fans im Netz gerne an ihrem neuen Leben teilhaben: Jetzt veröffentlichte Amy ein besonders süßes Familienfoto im Netz!

Auf dem Schnappschuss sind Amy, ihr Mann Chris und Söhnchen Gene zu sehen – dabei scheint sich die Komikerin für ihre rund zehn Millionen Instagram-Follower nicht zu verstellen. Gewohnt ehrlich gibt sie einen Einblick in die Zeit mit ihrer Familie. "Ich schätze jede Sekunde" schrieb sie. Und das ist auf der niedlichen Aufnahme auch zu sehen: Amy wirkt neben ihren beiden Liebsten überglücklich.

Doch nicht nur das TV-Gesicht schien diesen Moment genossen zu haben, auch ihre Fans waren begeistert. "So eine wunderschöne Familie!", "Wow, Gene sieht so toll aus!" und "Schon so groß?! Wirklich ein hübscher Junge", lauteten ein paar der zahlreichen Komplimente.

Getty Images Amy Schumer in New York City, 2018

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Sohn Gene David und Chris Fischer

Getty Images Amy Schumer, US-amerikanische Komikerin



