Hoppla, was ist denn hier passiert? Schauspielerin Tammin Sursok (36), die große Bekanntheit für ihre Paraderolle der Jenna Marshall in der Hit-TV-Show Pretty Little Liars erlangt hat, brachte im Januar ihr zweites Kind zur Welt. Ihrem Töchterchen Nummer zwei hat die gebürtige Südafrikanerin den Namen Lennon Bleu gegeben. Das Nesthäkchen hat nun eine riesige Sauerei veranstaltet: Es hat mit seinem Essen gespielt und seine Mama mit Spaghetti bespritzt.

Auf Instagram hat Tammin einen Schnappschuss von ihrem kleinen Wonneproppen und sich gepostet. Darauf zu sehen ist das Mutter-Tochter-Duo, wie es über und über mit Spaghetti und Tomatensoße bekleckert ist. Während Lennon ganz unschuldig in die Kamera guckt, scheint die zweifache Mama etwas genervt von der Sauerei zu sein, die ihr sechs Monate altes Baby verursacht hat. Der "Braking for Whales"-Star kommentiert seinen Post ironisch mit den Worten: "Kriege Kinder, haben sie gesagt. Es wird Spaß machen, haben sie gesagt."

Dass Lennon lieber mit ihrem Essen spielt, als es sich in den Mund zu löffeln, scheint die Regel zu sein. Denn in ihren Instagram-Storys hat Tammin ein weiteres Beweisfoto geteilt. Dieses Mal ist allerdings nur die 36-Jährige bekleckert worden – und zwar mit Eis.

Anzeige

Getty Images Tammin Sursok bei den Australian Academy Of Cinema And Television Arts Awards in L.A., Januar 2020

Anzeige

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und ihre Tochter Lennon Bleu im Februar 2020

Anzeige

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und ihre Tochter Lennon Bleu im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de