Schon seit Jahren ist Kasia Lenhardt (25) auf Social Media erfolgreich. Ob in Sachen Beauty, Fashion oder Lifestyle – die junge Mutter trifft im Hinblick auf das Interesse ihrer Follower stets den richtigen Nerv. Mit einer Art von Posting kann sie ihre Community allerdings immer wieder ganz besonders begeistern: Pärchenbildern von sich und ihrem Freund, Profifußballer Jérôme Boateng (31). In einem aktuellen Beitrag richtet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin emotionale Worte an ihr Herzblatt.

Zu einem Foto, das Kasia und Jérôme knutschend zeigt, gratuliert das Model seinem Partner zum Sieg mit dem FC Bayern München bei der Deutschen Fußballmeisterschaft. Kasia sei stolz auf das Team des Kickers. "Noch viel mehr stolz bin ich jedoch auf dich, Jérôme. Ich habe die letzten Monate und Jahre miterlebt, wie es aussieht, wenn sich jemand aus eigener Kraft dorthin zurückkämpft, wo er mal war", richtet sie sich direkt an ihren Liebsten.

Weiter schreibt die dunkelhaarige Schönheit: "Ich bin stolz, dich an meiner Seite zu haben und dich mein Vorbild nennen zu dürfen." Jérôme habe Kasia beigebracht, sich auf sich selbst zu fokussieren und alles für ihre Träume zu tun. "Ich liebe dich, ich bewundere dich und ich schaue auf zu dir", beendet die Influencerin ihr rührendes Statement.

Kasia Lenhardt

Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im April 2020

FC Bayern-Stars Jérôme Boateng und Thomas Müller



