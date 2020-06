Marisol Ortiz zeigt, was sie hat. Seit September 2019 ist die Beauty mit Bastian Yotta (43) zusammen. Wie verliebt die beiden sind, zeigen sie regelmäßig im Netz. Vor allem mit einem Knutschbild, auf dem das Paar splitterfasernackt in der Dusche zu sehen ist, sorgte der Promis unter Palmen-Kandidat und seine Freundin für Aufsehen. Im Evakostüm scheint sich Marisol mehr als wohlzufühlen. Im Alltag verzichtet sie daher öfter mal auf das Tragen von BHs.

Auf Instagram postet die Brünette jetzt ein besonders heißes Pic. Marisol trägt ein transparentes Oberteil, das ihren Fans kaum Raum für Fantasie lässt. Ihre gemachten Brüste werden in dem netzartigen Shirt perfekt ihn Szene gesetzt – vor allem, da sie keinen Büstenhalter darunter trägt. Ihre Follower fragt sie unter der Aufnahme, ob sie BHs tragen oder der BH-lose Typ seien. "Ich gehöre zu Letzterem, ich trage selten einen", stellt sie schließlich fest.

Wie wohl sich Marisol in ihrem Körper fühlt, verriet bereits ihr Partner gegenüber Promiflash. Sie würde darüber nachdenken, sich für den Playboy ablichten zu lassen – und das komplett nackt: "Man denkt immer, sie ist so ein Mauerblümchen, aber sie hat das vor ein paar Tagen mal aufgebracht, als wir das Foto in der Dusche gemacht haben. Da hat sie gesagt, dass sie da Lust drauf hätte."

Instagram / mar_isol_ Marisol Ortiz im Juni 2020

Instagram / mar_isol_ Marisol Ortiz, Model

Instagram / mar_isol_ Bastian Yotta mit seiner Freundin Marisol



