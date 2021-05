Bastian Yotta (44) und Marisol Ortiz sorgten am Freitag für die Liebesnachricht schlechthin: Nachdem die beiden sich im vergangenen Jahr verlobt hatten, gaben sie sich nun das Jawort – natürlich ganz spektakulär. So wurden der Reality-TV-Star und das Model etwa per Helikopter zur Hochzeitslocation abgeseilt. Im Netz teilte das frisch vermählte Brautpaar zahlreiche Eindrücke von seinem großen Tag – darunter auch ein Foto von Marisol mit ihrer Mutter.

Die überglückliche Braut postete in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich und ihrer Mama, das vor der Zeremonie entstanden ist. Während Marisol sich für die Trauung stylen ließ, zuckte sie offenbar ihr Handy und nahm spontan ein Pic mit ihrer Mama auf. Die beiden Frauen sind kaum voneinander zu unterscheiden – die Netz-Bekanntheit ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

Dass diese Schönheit nun seine Ehefrau ist, kann Bastian kaum glauben. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer bezeichnete die Hochzeit als besten Tag seines Lebens. Zu einem Foto seiner Braut schrieb er außerdem: "Ich liebe dich mehr als mein Leben, meine Ehefrau."

Instagram / yotta_life Marisol und Bastian Yotta bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / mar_isol_ Marisol Ortiz, Partnerin von Bastian Yotta

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine Frau Marisol

