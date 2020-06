Diana June fühlt sich pudelwohl in ihrem neuen Körper! Im Januar erfüllte sich für die Influencerin ein großer Wunsch: Etwas über ein Jahr, nachdem die YouTuberin ihren ersten Sohn nach der Geburt verloren hatte, wurde sie erneut Mama. Ihr Sohn Adrian ist seitdem das ganze Glück der Wahl-Berlinerin und ihres Mannes. Nach insgesamt zwei Schwangerschaften hat Diana nun einige Kilo mehr drauf, als noch zuvor – doch die stören sie so gar nicht!

Das offenbarte die Beauty jetzt im Promiflash-Interview: Aktuell wiege sie knapp 15 Kilo mehr als noch vor zwei Jahren – jedoch sei sie damit richtig happy! "Ich habe einen weiblicheren Körper. Ich finde den Körper toll, er ist einfach jetzt weiblicher geworden und das finde ich gut!", erklärte Diana. Früher sei sie sehr dünn gewesen und habe trotzdem ständig an sich gezweifelt – das sei nun vorbei: "Ich hatte vorher so viele Komplexe und jetzt liebe ich mich viel mehr, als vorher, weil ich einfach begeistert bin von dem, was unsere Körper leisten!" Besonders ihre größere Oberweite gefalle ihr sehr.

Alleine durch das Stillen ihres Kleinen habe sie zuletzt noch einmal fünf bis sechs Kilo zugelegt – aber auch ganz bewusst: "Ich achte sehr auf mein Essen, ich versuche immer, viele Proteine zu mir zu nehmen, viele Vitamine und gesunde Sachen." Dass sie ihrem Sohn die Brust geben könne, sei immer ihr großer Wunsch gewesen, schilderte Diana glücklich.

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Sohn Adrian

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June im Februar 2020

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian und Ehemann David



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de