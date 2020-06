Bald kommt noch mehr Lesestoff für Royal-Fans! Obwohl es erst am 25. Juni erscheint, sorgt das Enthüllungsbuch "Meghan And Harry: The Real Story" von Autorin Lady Colin Campbell schon jetzt für eine Menge Aufsehen. Der Grund: Es soll ein heftiger Verriss sein. Unter anderem wirft die Schriftstellerin Meghan (38) vor, dass sie "immer nur berühmt sein wollte". Doch das sollte nicht das einzige Buch bleiben, das demnächst über die britische Königsfamilie erscheint: Ein weiteres Werk behandelt jetzt die komplizierte Beziehung zwischen den Brüdern William (37) und Harry (35)!

Das berichtet nun People. Autor und Royal-Experte Robert Lacey will in seinem Buch "Battle of Brothers: William and Harry – the Friendship and the Feuds" (zu Deutsch: "Der Kampf zwischen Brüdern: William und Harry – ihre Freundschaft und ihre Fehde") die Söhne von Prinzessin Diana (✝36) näher beleuchten. Ein besonderes Augenmerk soll Lacey auf ihre schwere Jugend nach dem Tod ihrer Mutter gelegt haben: "Viele haben darüber berichtet, aber nur wenige haben es verstanden", heißt es im Klappentext.

Doch damit nicht genug: Auch Harry und Meghans jüngster Austritt aus der Königsfamilie soll eine große Rolle spielen – und welchen Effekt dieser Schritt auf die Beziehung der Geschwister hatte. "Nachdem sie als Brüder mit einem sehr engen Band aufgewachsen sind, wurde ihre einst unzerbrechliche Bindung in den letzten 18 Monaten gebrochen", heißt es weiter in der Ankündigung. Klingt, als würde es ganz schön emotional werden! Das Buch soll im kommenden Oktober erscheinen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de